Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da PKK'lı Terörist Yakalandı

Diyarbakır'da PKK'lı Terörist Yakalandı

20 dakika önce

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan "Kendal Amed" kod adlı terörist Y.B, tutuklandı.

Diyarbakır'da PKK'lı Terörist Yakalandı, System.String[]
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan "Kendal Amed" kod adlı terörist Y.B, tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılı haziran ayında katılım yaptığı, aranma ve yakalanma kaydının bulunmamasından dolayı silahlı terör örgütü tarafından şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirildiği tespit edilen "Kendal Amed" kod adlı terörist Y.B'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terörist Y.B'nin ruhsatsız av tüfeği ve 44 fişek ile yakalandığı ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan teröristin sevk edildiği adli makamlarca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:26 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'nın Arkadaşını Kurşuna Dizmesine Tanıklık Eden Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu Tarihi Eser Kaçakçılığı Yaparken Yakalanan Emniyet Müdürü Tutuklandı

HDP'yi Karıştıran Aday! Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 11:46:06. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da PKK'lı Terörist Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]