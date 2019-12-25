Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 kış sığınağı ve 19 mağara imha edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 kış sığınağı ve 19 mağara imha edildi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 kış sığınağı ve 19 doğal mağara imha edildi, el yapımı patlayıcı, çok sayıda mühimmat ve bir ton gıda malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 kış sığınağı ve 19 mağara imha edildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 kış sığınağı ve 19 doğal mağara imha edildi, el yapımı patlayıcı, çok sayıda mühimmat ve bir ton gıda malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, bölgede saklanan uyuşturucu madde ve bunları gizleyenlerin bulunması, örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilmesi amacıyla Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri arasında kalan dağlık ve kırsal alanda 23 Aralık'ta "Kıran-11 Operasyonu" kapsamında başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca-02 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyon kapsamında, Silvan ilçesinin Dağcılar köyü Üçdirek mezrasında, yol kenarında bulunan kayaların arasına üzeri çalılarla kapatılarak gizlenmiş, birbirine elektrik kablosuyla irtibatlandırılmış, 4 büyük tüp içerisinde 200 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımıyla hazırlanmış, çekme düzenekli el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi tarafından emniyetli şekilde imha edildi.

Teröristlerce kullanılan 3 kış sığınağı ve 19 doğal mağara, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Söz konusu sığınak ve doğal mağaralarda 2 el bombası, 7,62 milimetre çapında 59 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 şarjör, 3 el telsizi, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan telsize bağlı el yapımı 3 elektronik devre, ateşleme düzeneği, 5 elektrikli fünye, 35 metre elektrik kablosu, 10 metre bakır tel, 8'li pil bloğu, 732 pil, lehim teli, 18 büyük tüp, 7 küçük tüp, 1 ton gıda malzemesi, çok sayıda giyim malzemesi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğeri yerinde imha edildi.

Diyarbakır, Silvan, Lice, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:42 Kaynak: AA
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