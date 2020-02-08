Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere ilaç temin ettiği gerekçesiyle bir muhtar tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere ilaç temin ettiği gerekçesiyle bir muhtar tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere ilaç temin ettiği gerekçesiyle bir muhtar tutuklandı

7 saat önce

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere ilaç ve tıbbi malzeme temin ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan mahalle muhtarı tutuklandı.

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere ilaç temin ettiği gerekçesiyle bir muhtar tutuklandı, System.String[]

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere ilaç ve tıbbi malzeme temin ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan mahalle muhtarı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulunduğu, uzun zamandır Diyarbakır'ın Lice ilçesinde faaliyet gösteren bir eczanede, eczacı kalfası olarak çalıştığından dolayı terör örgütü yöneticilerince kendisine gönderilen listeye göre yaralanan ve sağlık sorunları olan örgüt mensuplarının tedavilerinin tamamlanması için çok miktarda tıbbi malzeme ve ilaç temin ettiği yönünde bilgiler bulunan Lice ilçesinin Kali Mahallesi Muhtarı "Cemil" kod adlı Ç.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı
Her gün tükettiğimiz çaydaki boya hilesi, soğuk deneyiyle çok kolay tespit ediliyor 500 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın sözlerine sert tepki: KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirmektedir

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 18:05:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere ilaç temin ettiği gerekçesiyle bir muhtar tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]