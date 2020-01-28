Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin 5 sığınağı kullanılamaz hale getirildi - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Lice ve Kulp ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 5 kış sığınağı kullanılamaz hale getirilirken, toprağa gömülü 30 kilogram amonyum nitrat ve şekerle güçlendirilmiş patlayıcı imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ve Kulp ilçelerinin dağlık ve kırsal alanında düzenlenen 'Şehit Jandarma Üsteğmen Ali Çalışkan ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu' operasyonları tamamlandı.

Operasyon bölgesinde yapılan arama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı 5 kış sığınağı tespit edildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Lice ilçesine bağlı Şenlik mahallesi kırsalında da güvenlik güçlerinin güzergahında bulunan patika yol kenarında toprağa gömülü 30 kiloluk yağ tenekesi içerisine amonyum nitrat ve şeker karışımıyla hazırlanmış, akım taşıyıcı elektrik kablosu bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu. El yapımı patlayıcı, Patlayıcı Madde İmha (PAMİ) timi tarafından operasyon bölgesinde imha edildi.