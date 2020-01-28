Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin 5 sığınağı kullanılamaz hale getirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin 5 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Lice ve Kulp ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 5 kış sığınağı kullanılamaz hale getirilirken, toprağa gömülü 30 kilogram amonyum nitrat ve şekerle güçlendirilmiş patlayıcı imha edildi.

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin 5 sığınağı kullanılamaz hale getirildi, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Lice ve Kulp ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 5 kış sığınağı kullanılamaz hale getirilirken, toprağa gömülü 30 kilogram amonyum nitrat ve şekerle güçlendirilmiş patlayıcı imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ve Kulp ilçelerinin dağlık ve kırsal alanında düzenlenen 'Şehit Jandarma Üsteğmen Ali Çalışkan ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu' operasyonları tamamlandı.

Operasyon bölgesinde yapılan arama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı 5 kış sığınağı tespit edildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Lice ilçesine bağlı Şenlik mahallesi kırsalında da güvenlik güçlerinin güzergahında bulunan patika yol kenarında toprağa gömülü 30 kiloluk yağ tenekesi içerisine amonyum nitrat ve şeker karışımıyla hazırlanmış, akım taşıyıcı elektrik kablosu bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu. El yapımı patlayıcı, Patlayıcı Madde İmha (PAMİ) timi tarafından operasyon bölgesinde imha edildi.

Güvenlik güçlerince operasyonların düzenlediği bölgelerde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 roketatar mühimmatı sevk fişeği, anti tank roketatar mühimmatı, 223 fişek, 225 el bombası kütüklüğü, 2 tüfek dipçiği, 250'lik makineli tüfek mayonu, 3 Kalaşnikof şarjörü, 11 kar elbisesi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 100 kilo amonyum nitrat, 50 kilo amonyum nitrat katkılı çinko besin maddeli gübre, 4 adet 250 gramlık TNT kalıbı, 17 elektronik devre kartı, 20 elektronik diyot, 120 metre elektrik kablosu, 600 kilo gıda malzemesi, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Ele geçen delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğer malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.


PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:57 Kaynak: DHA
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