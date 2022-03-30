Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan avukata 10 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan avukata 10 yıl 6 ay hapis

30.03.2022 13:59
Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan avukata 10 yıl 6 ay hapis

Diyarbakır'da, elinde uzun namlulu silahla teröristlerle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan avukat Merve Nur Doğan, tutuklu yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır'da, elinde uzun namlulu silahla teröristlerle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan avukat Merve Nur Doğan, tutuklu yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Doğan ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Doğan'ın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada savunma yapan Doğan, fotoğraftaki kişinin kendisinin olmadığını öne sürerek, beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Sanığın avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu gerekçe göstererek beraatini istedi.

Mahkeme, Doğan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Lice ilçesinin Yalımlı köyüne bağlı Hevsel mezrası kırsalında 3 Ekim 2020'de "Yıldırım-7 Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Operasyonu" kapsamında tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede yapılan aramada toprağa gömülü bulunan dijital materyallerde Doğan'ın, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı ve bazı teröristlerle elinde uzun namlulu silahla fotoğrafları ve bilgilerinin olduğu belirlenmişti.

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Diyarbakır, Merve Nur, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan avukata 10 yıl 6 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan avukata 10 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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