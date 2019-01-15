Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da PKK Operasyonunda 231 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da PKK Operasyonunda 231 Kilo Esrar Ele Geçirildi

58 dakika önce

DİYARBAKIR'da jandarma tarafından Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 231 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da PKK Operasyonunda 231 Kilo Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
DİYARBAKIR'da jandarma tarafından Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 231 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda teröristlere yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 6 kişi de gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice, Hazro, Kocaköy ilçelerinde pazar günü jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla birlikte 'Bayrak-111 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kara-02' ismi verilen müşterek operasyon düzenlendi. Operasyonda 231 kilo esrar, piknik tüpü, set üstü ocak çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda İçişleri Bakanlığı'nca 'Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride aranırken 03 Eylül 2018 tarihinde Hazro'nun Çitlibahçe köyünde öldürülerek etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde Amed Eyalet halkla ilişkiler ve maliye sorumlusu 'Hakkı Şiyar' kod adlı Deniz Yüksel ile birlikte 2 teröriste yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:22 Kaynak: DHA

Hazro, PKK, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım Sevgilisiyle Birlikteyken Kocasına Yakalanan Cani Kadın, Eşini Öldürüp Karton Kutuya Koydu

İçişleri Bakanlığı Listesinde Olan PKK'lı Şiyar Deniz Yüksel Öldürüldü Terör Operasyonunda Minareye Saklanmış Esrar Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 10:20:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da PKK Operasyonunda 231 Kilo Esrar Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]