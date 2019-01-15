Diyarbakır'da PKK Operasyonunda 231 Kilo Esrar Ele Geçirildi
58 dakika önce
DİYARBAKIR'da jandarma tarafından Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 231 kilo esrar ele geçirildi.
DİYARBAKIR'da jandarma tarafından Lice
, Hazro
ve Kocaköy
ilçelerinde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda 231 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda teröristlere yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 6 kişi de gözaltına alındı. Diyarbakır
İl Jandarma
Komutanlığınca, Lice, Hazro, Kocaköy ilçelerinde pazar günü jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla birlikte 'Bayrak-111 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kara-02' ismi verilen müşterek operasyon düzenlendi. Operasyonda 231 kilo esrar, piknik tüpü, set üstü ocak çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda İçişleri Bakanlığı
'nca 'Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride aranırken 03 Eylül
2018 tarihinde Hazro'nun Çitlibahçe
köyünde öldürülerek etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde Amed Eyalet halkla ilişkiler ve maliye sorumlusu 'Hakkı Şiyar' kod adlı Deniz Yüksel ile birlikte 2 teröriste yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
- Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:22 Kaynak: DHA
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