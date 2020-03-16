Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe...10 sığınak imha edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe...10 sığınak imha edildi - Son Dakika

Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe...10 sığınak imha edildi

6 saat önce

Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe...10 sığınak imha edildi Operasyonlarda ayrıca, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere 40 kilo amonyum nitrat, 378 kilo esrar, çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda terör...

Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe...10 sığınak imha edildi

Operasyonlarda ayrıca, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere 40 kilo amonyum nitrat, 378 kilo esrar, çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 10 sığınak imha edildi. Operasyonlarda ayrıca el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere 40 kilo amonyum nitrat, 378 kilo esrar, çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi güneyi kırsalında 14 Mart 2020 Cumartesi günü terör örgütüne yönelik başlatılan Kapan-6 Şehit Jandarma Er İbrahim Budak operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Teröristlerce kış üstlenmesi maksadıyla kullanılan, 1'i tabanı tahta ile döşenmiş, girişi taşlarla örülmüş 30 metrekare genişliğinde olmak üzere toplam 10 adet sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Toprağa gömülü jelikan bidon içerisinde, mayın/el yapımı patlayıcı madde düzeneğinde kullanılmak üzere, 6 adet yağ bidonu içerisine 40 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış fünye yemlemeli ana imla hakkı, 2 adet 8'li pil bloğu ile irtibatlı alpha fire ateşleme anahtarı, 1 adet bakır tellerle karşılıklı sert plastik sarılarak yapılmış basma düzenek ateşleme anahtarı ele geçirilmiş, patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir" denildi.

Çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanın da ele geçirildiği operasyonlarda ayrıca arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar ve jelikan bidonlar içerisinde 378 kilogram esrarın da ele geçirildiği ifade edildi.

Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe...10 sığınak imha edildi

Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:27 Kaynak: İHA
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