Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da pkk'ya büyük operasyon; terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi -
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da pkk'ya büyük operasyon; terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi - - Son Dakika

Diyarbakır'da pkk'ya büyük operasyon; terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi -

6 saat önce

Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi - (ÖZEL-EK 4)

Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi - (ÖZEL-EK 4)

Diyarbakır'da pkk'ya büyük operasyon; terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi -

Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:57 Kaynak: DHA
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