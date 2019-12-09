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Diyarbakır'da pkk'ya büyük operasyon; terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi -
6 saat önce
Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi - (ÖZEL-EK 4)
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:57 Kaynak: DHA
Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi - (ÖZEL-EK 4)
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