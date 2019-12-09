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Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi (2)
6 saat önce
ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMATLAR SERGİLENDİDiyarbakır'ın Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar, Terörle Mücadele Şubesi'nde sergilendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:58 Kaynak: DHA
ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMATLAR SERGİLENDİ
Diyarbakır'ın Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar, Terörle Mücadele Şubesi'nde sergilendi. Güvenlik birimlerinin, teröristlerin sansasyonel eylemde kullanacağını belirttiği silah ve mühimmatlar yapılacak incelemenin ardından imha edilecek. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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