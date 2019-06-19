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DİYARBAKIR'DA PKK'YA ELEMAN SAĞLAYAN TERÖRİST YAKALANDI

38 dakika önce

DİYARBAKIR'da, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya eleman sağladığı tespit edilen 'Serhat' kod adlı terörist İ.B. yakalandı.

DİYARBAKIR'da, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya eleman sağladığı tespit edilen 'Serhat' kod adlı terörist İ.B. yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında PKKKCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte eleman temin ettiği tespit edilen ve daha önce aranma kaydı olmayan 'Serhat' kod adlı terörist İ.B.'nin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda, terörist İ.B., Kayapınar ilçesindeki adreste yakalandı.
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından terörist İ.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütünü üye olmak' suçundan tutuklandı.
DİYARBAKIR'DA PKK'YA ELEMAN SAĞLAYAN TERÖRİST YAKALANDI
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:01 Kaynak: DHA
Jandarma, PKK, Güncel
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