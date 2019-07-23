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Diyarbakır'da PKK'ya silah ve eleman temin eden 2 terörist yakalandı

1 saat önce

Diyarbakır'da yakalanan, terör örgütü PKK'ya silah ve eleman temin eden 2 terörist tutuklandı.

Diyarbakır'da PKK'ya silah ve eleman temin eden 2 terörist yakalandı, System.String[]
Diyarbakır'da yakalanan, terör örgütü PKK'ya silah ve eleman temin eden 2 terörist tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalarda, "Doktor" kod adlı C.T ve "Ferit" kod adlı F.A'nın PKK/KCK terör örgütü adına silah satın aldıkları, bu silahları terör örgütü adına şehir merkezlerinde faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarına dağıttıkları ve örgüte eleman temin ettikleri tespit edildi.
Diyarbakır'da belirlenen adreslerde yapılan operasyonda, C.T ile F.A, yakalandı.
Gözaltına alınan teröristler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:01 Kaynak: AA
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