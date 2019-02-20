Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da PKK'ya Yönelik Operasyonda Toprağa Gömülü 75 Dolu Tüp Bulundu

Diyarbakır'da PKK'ya Yönelik Operasyonda Toprağa Gömülü 75 Dolu Tüp Bulundu

47 dakika önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı terörstlerce kullanılan bir sığınak ile toprak araziye gömülü 75 dolu tüp bulundu.

Diyarbakır'da PKK'ya Yönelik Operasyonda Toprağa Gömülü 75 Dolu Tüp Bulundu, System.String[]
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı terörstlerce kullanılan bir sığınak ile toprak araziye gömülü 75 dolu tüp bulundu. Sığınak ve tüpler, imha edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kulp ilçesi güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda, 18 Şubat Pazartesi günü saat 23.00'dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlanılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Salih Hayırsöz-17 Özel Birlik Operasyonu' 19 Şubat Salı günü saat 21.00'de tamamlandı. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, bölücü terör örgütü üyelerince kış üslenmesi amacıyla kullanılan bir sığınak bulunularak, kullanılamaz hale getirildi.

Kulp ilçesi Yayıkköy köyü Yarımca Mezrası kırsalında ise 150 metrekarelik düzlük alanda iş makinesi yardımıyla yapılan kazıda, toprağa gömülü halde patlayıcı yapımında kullanılan 75 adet dolu tüp bulundu. Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (METİ) ekipleri, tüpleri imha etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:31 Kaynak: DHA

Kulp, PKK, Diyarbakır, Güncel
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