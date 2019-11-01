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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerince, temmuz ayında Çınar ilçesine bağlı Yaprakbaşı Mahallesi'nde öldürülen PKK'lı teröristin üzerinden çıkan telefonun incelenmesi sonucunda, bağlantılı olduğu kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda S.D, A.T ve M.L.H. gözaltına alındı.

Adliye sevk edilen şüphelilerden M.L.H, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. S.D. ve A.T. yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:36 Kaynak: AA
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