Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Plastik Tabak Fabrikasında Yangın

Diyarbakır'da Plastik Tabak Fabrikasında Yangın

20 dakika önce

Diyarbakır'da plastik tabak fabrikasında yangın (1)DİYARBAKIR,(DHA) - Diyarbakır'da organize sanayi bölgesinde plastik tabak fabrikasından yangın çıktı.

Diyarbakır'da plastik tabak fabrikasında yangın (1)

DİYARBAKIR,(DHA) - Diyarbakır'da organize sanayi bölgesinde plastik tabak fabrikasından yangın çıktı. Yangında bazı işçiler dumandan etkilendi. İşçilere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:38 Kaynak: DHA

DHA, Diyarbakır, Güncel
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