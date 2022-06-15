Diyarbakır'da polis, iki kardeşi dolandırılmaktan kurtardı - Son Dakika
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Diyarbakır'da polis, iki kardeşi dolandırılmaktan kurtardı

15.06.2022 09:10
Diyarbakır'da polis, iki kardeşi dolandırılmaktan kurtardı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis, 2 kardeşi dolandırılmaktan kurtardı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis, 2 kardeşi dolandırılmaktan kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Bismil'de dolandırıcılar, ağabeyi N.Ç'nin terör örgütü üyelerince kaçırıldığı ve kurtarma operasyonunda kullanılmak üzere paraya ihtiyacı olduğuna ikna ettikleri S.Ç.'den evdeki ziynet eşyalarını kuyumcuya götürüp bozdurmasını istedi. Aynı zamanda aradıkları ağabey N.Ç.'yi de adının suç örgütü listesine karıştığına, adını temize çıkarmak için yapılacak işlemlerde kullanılmak üzere nakit paraya ihtiyaç duyulduğuna ikna eden dolandırıcılar, bu kişiden de kredi çekmek üzere bankaya gitmesini istedi.

Polis, S.Ç.'nin kuyumcuya giderken sergilediği tedirgin davranıştan şüphelendi. S.Ç.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda ağabey N.Ç'ye de ulaşan polisler, aynı aileden iki kişinin dolandırıcıların tuzağına düşmesini engelledi. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde N.Ç. ve S.Ç.'nin hazırladığı 17 bin 500 lira tutarında nakit ve ziynet eşyalarının dolandırıcıların eline geçmesi önlendi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da polis, iki kardeşi dolandırılmaktan kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da polis, iki kardeşi dolandırılmaktan kurtardı - Son Dakika
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