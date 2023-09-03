Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru, pompalı ile vurularak hayatını kaybetti - Son Dakika

Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru, pompalı ile vurularak hayatını kaybetti

Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru, pompalı ile vurularak hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 03.09.2023 13:40

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde görev yapan polis memuru Veysel Egin, ailesi ile başka bir ailenin kavgasını ayırmaya çalışırken pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın sorumlusu olarak belirlenen 16 yaşındaki K.D. gözaltına alındı.

Görev yaptığı Elazığ'dan izinli olarak Diyarbakır'a gelen polis memuru Veysel Egin (35), Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi'nde yaşayan ailesi ile başka bir ailenin kavgasını ayırırken, pompalı tüfekle vuruldu. Egin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, pompalı tüfeği ateşlediği belirlenen 16 yaşındaki K.D. gözaltına alındı.

AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU

Elazığ'da görev yapan Veysel Egin, 3 gün izin alarak dün memleketi Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi'ne geldi. Sabah saatlerinde ailesiyle başka bir ailenin kavga ettiğini gören Veysel Egin, tarafları ayırmaya çalıştı. İddiaya göre, karşı aileden K.D.'nin ateşlediği pompalı tüfekle Eğin, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgayı ayırmaya uğraşan polis vurularak yaşamını yitirdi! 16 yaşındaki genç gözaltında

YAŞAMINI YİTİRDİ

Egin, ilk müdahalenin ardından Hani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Egin, buradan, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Egin, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Egin'in cansız bedeni otopsi için adli tıpa götürülürken, tüfeği ateşleyen K.D. gözaltına alındı. K.D.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kavgayı ayırmaya uğraşan polis vurularak yaşamını yitirdi! 16 yaşındaki genç gözaltında

1 ÇOCUK BABASIYMIŞ

Polis memuru Veysel Egin'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Egin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından kırsal Kuyular Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Hisarcık, Hani, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru, pompalı ile vurularak hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru, pompalı ile vurularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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