Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlı teslim oldu - Son Dakika

Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlı teslim oldu
DİYARBAKIR'da dün 'dur' ihtarına uymayıp açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ı (31) şehit eden M.E.C. (25) teslim oldu.
DİYARBAKIR'da dün 'dur' ihtarına uymayıp açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ı (31) şehit eden M.E.C. (25) teslim oldu.
Dün 5 Nisan Mahallesi'nde devriye gezen polislerin belinde tabanca görmesi üzerine kimlik sormak istediği F.A. (20), M.A. (23) ve M.E.C. 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Şüphelilerden M.E.C. yanındaki tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte kurşunun isabet ettiği polis memuru Atakan Arslan yaralandı. Yaralı polis memuru kaldırıldığı özel hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şüphelilerin yakalanması için hava destekli operasyon düzenleyen polis, F.A. ve M.A.'yı Şilbe Mahallesi'nde yakaladı. Diğer şüpheli M.E.C. ise bu sabah Bağlar Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 12:03 Kaynak: DHA
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