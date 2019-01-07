Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Polis Merkezine Patlayıcı Atılmasıyla İlgili 10 Gözaltı

Diyarbakır'da Polis Merkezine Patlayıcı Atılmasıyla İlgili 10 Gözaltı

25 dakika önce

Diyarbakır'da polis merkezine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmesine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde 6'sı suça süreklenen çocuk, 10 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da Polis Merkezine Patlayıcı Atılmasıyla İlgili 10 Gözaltı, System.String[]
Diyarbakır'da polis merkezine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmesine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde 6'sı suça süreklenen çocuk, 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Şehitler Polis Merkezi Amirliğine, 4 Ocak'ta, el yapımı patlayıcı atılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, olaya karıştığı tespit edilen 6'sı suça karışmış çocuk, 10 kişinin adresleri belirlendi. Şahıslar, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:02 Kaynak: İHA

Polis, Diyarbakır, 3. Sayfa
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