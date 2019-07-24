Diyarbakır'da polis merkezine terör saldırısı
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK yandaşlarınca polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen ve 4 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:57 Kaynak: AA
'da terör örgütü PKK
yandaşlarınca polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen ve 4 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı. Yenişehir
ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 2 kişi el yapımı patlayıcı ile saldırdı.
Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Saldırganların yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
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