Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Polis Noktasının da Bulunduğu 3 Farklı Yere Eyp'li Saldırı

Diyarbakır'da Polis Noktasının da Bulunduğu 3 Farklı Yere Eyp'li Saldırı

33 dakika önce

Diyarbakır'da polis noktasının da bulunduğu 3 farklı yere EYP'li saldırıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçeside aralarında polis noktasının da bulunduğu 3 farklı yere el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleşti.

Diyarbakır'da polis noktasının da bulunduğu 3 farklı yere EYP'li saldırı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçeside aralarında polis noktasının da bulunduğu 3 farklı yere el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleşti.
Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Melikahmet ve Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde saldırganlar tarafından aralarında polis noktasının da bulunduğu 3 farklı yere EYP'li saldırı düzenlendi. İlk olarak Polis noktasına atılan EYP'nin ardından kaçan saldırganlar daha sonra otobüs durağı ve bir market zincirinin önüne patlayıcı atarak kaçtı. Olay esnasında polis noktasında bulunan ekiplerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik güçleri kaçan saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:39 Kaynak: İHA

Sur, Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa
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