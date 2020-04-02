Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da polis, PTT kuyruklarında sosyal mesafeyi korudu - Son Dakika
Diyarbakır'da polis, PTT kuyruklarında sosyal mesafeyi korudu
6 saat önce
Diyarbakır'da polis, PTT kuyruklarında sosyal mesafeyi koruduDİYARBAKIR'da polis ekipleri, sosyal yardım desteğinden faydalanmak için PTT şubelerine gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları için önlemler aldı.
Diyarbakır'da polis, PTT kuyruklarında sosyal mesafeyi korudu
DİYARBAKIR'da polis ekipleri, sosyal yardım desteğinden faydalanmak için PTT şubelerine gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları için önlemler aldı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle maddi olarak etkilenen Türkiye genelinde 2 milyon aileye 1000 TL ödeme desteği dün itibarıyla PTT aracılığıyla verilmeye başlandı. Koronavirüse karşı uygulanan sosyal mesafe kuralları nedeniyle Diyarbakır'daki PTT şubelerinde önlemler alındı. Ekipler, bazı PTT şubeleri önlerinde bariyerle tedbir alırken bariyer olmayan şube önlerinde sırada bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 08:40 Kaynak: DHA
Son Dakika Üvey kardeşlerin bilgisayar kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı