Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir süredir takip edilen ve yüklü miktarda uyuşturucu satışı yaptığından şüphelenilen S.A'nın 18 Ağustos'ta merkez Kayapınar ilçesinde bulunduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elindeki 10 kilo 900 gram uyuşturucuyu atıp kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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