Diyarbakır'da polisten 'evde kal' uyarıları - Son Dakika

DİYARBAKIR'da polisler, 'evde kal' çağrılarına uymayan vatandaşları megafonla uyarırken, sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

İzin belgesiz araç giriş ve çıkışlarına izin verilmeyen Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirleri üst seviyede tutuluyor. Polis ekipleri de zırhlı araçlarla kent genelinde dolaşarak megafonlarla vatandaşlardan evden çıkmamalarını istiyor. Ekiplerin, sosyal mesafe kuralına uymalarını da istediği vatandaşlardan bazılarının ise maskesiz dolaştığı görülüyor.