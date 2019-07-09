Diyarbakır'da pompalı tüfekli dehşeti
1 saat önce
Diyarbakır'da pompalı tüfekli dehşetiDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kişi kapısını çaldığı evin dürbününden bakan kadına pompalı tüfek ile ateş etti.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:21 Kaynak: İHA
'da pompalı tüfekli dehşeti
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar
ilçesinde bir kişi kapısını çaldığı evin dürbününden bakan kadına pompalı tüfek ile ateş etti. Gözünden ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken, kaçan zanlı için operasyon başlatıldı. Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan
Mahallesi 677. Sokak'ta bulunan Yıldız 4 Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaplan ailesinin kapısının zilini bir kişi çaldı. Kapı zilini duyan Halide Kaplan (65), kapı dürbününden kim olduğunu baktığı anda karşı taraftan pompalı tüfek ile ateş edildi. Kaplan, gözünden ağır yaralandı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kaplan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme yaparak kaçan şahısın yakalanması için operasyon başlattı.
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