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DİYARBAKIR'DA PTT SOYGUNU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE - Son Dakika

DİYARBAKIR'DA PTT SOYGUNU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

21.02.2022 14:07

DİYARBAKIR'da PTT şubesine pompalı tüfek ve tabanca ile girip, 20 bin liralık soygun yaptıktan sonra yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DİYARBAKIR'da PTT şubesine pompalı tüfek ve tabanca ile girip, 20 bin liralık soygun yaptıktan sonra yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 17 Şubat'ta Kayapınar ilçesi, Fırat Bulvarı'ndaki PTT Gaziler Şubesi'nde mesai bitimine yakın meydana geldi. İçeride personel bulunduğu şubeye gelen 1'i pompalı tüfekli, 2'si tabancalı ve maskeli 3 soyguncu, torbaya koydukları 20 bin lirayla kaçtı. Şubedeki personelin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. PTT şubesinin çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Soygunun yapıldığı şubenin giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, olay yerinden parmak izi aldı.

FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Kaçan soyguncuların yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu. Ekipler, olay saatinden önce ve sonra olmak üzere 50 kamerada 160 saatlik izleme yaptı. 3 şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, 18 Şubat'ta 2'sini saklandıkları yerde operasyon düzenleyerek yakaladı. Yapılan aramada soygun sırasında çalınan bir miktar para da ele geçirildi. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

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Pompalı Tüfek, Soygun, Silah, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA PTT SOYGUNU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE - Son Dakika


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