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DİYARBAKIR'DA PTT ŞUBESİ SOYGUNCULARINDAN 2'SİNİ ÖZEL EKİP YAKALADI - Son Dakika

DİYARBAKIR'DA PTT ŞUBESİ SOYGUNCULARINDAN 2'SİNİ ÖZEL EKİP YAKALADI

19.02.2022 17:43

DİYARBAKIR'da, PTT şubesine pompalı tüfek ve tabanca ile girip, 20 bin liralık soygun yapan 3 kişiden 2'si, özel ekip tarafından 50 güvenlik kamerasının 160 saatlik kaydı incelenerek yakalandı.

DİYARBAKIR'da, PTT şubesine pompalı tüfek ve tabanca ile girip, 20 bin liralık soygun yapan 3 kişiden 2'si, özel ekip tarafından 50 güvenlik kamerasının 160 saatlik kaydı incelenerek yakalandı. Diğer şüpheli, her yerde aranıyor.

Olay, 17 Şubat'ta Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki PTT Gaziler Şubesi'nde mesai bitimine yakın meydana geldi. İçeride personel bulunduğu şubeye gelen 1'i pompalı tüfekli, 2'si tabancalı ve maskeli 3 soyguncu, torbaya koydukları 20 bin lirayla kaçtı. Şubedeki personelin bildirmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. PTT şubesinin çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Soygunun yapıldığı şubenin giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, olay yerinden parmak izi aldı.

50 KAMERADA 160 SAATLİK İZLEME

Olay yerinden kaçan soyguncuların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip, çalışma başlattı. Ekipler, olay saatinden önce ve sonra olmak üzere 50 kamerada 160 saatlik izleme yaptı. 3 şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, 2'sini saklandıkları yere operasyon düzenleyerek yakaladı. Yapılan aramada soygun sırasında çalınan bir miktar para da ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

DİYARBAKIR'DA PTT ŞUBESİ SOYGUNCULARINDAN 2'SİNİ ÖZEL EKİP YAKALADI
DİYARBAKIR'DA PTT ŞUBESİ SOYGUNCULARINDAN 2'SİNİ ÖZEL EKİP YAKALADI
DİYARBAKIR'DA PTT ŞUBESİ SOYGUNCULARINDAN 2'SİNİ ÖZEL EKİP YAKALADI
DİYARBAKIR'DA PTT ŞUBESİ SOYGUNCULARINDAN 2'SİNİ ÖZEL EKİP YAKALADI

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Pompalı Tüfek, Soygun, Silah, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA PTT ŞUBESİ SOYGUNCULARINDAN 2'SİNİ ÖZEL EKİP YAKALADI - Son Dakika


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