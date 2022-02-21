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Diyarbakır'da PTT şubesinde silahlı soygun yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da PTT şubesinde silahlı soygun yapan 2 şüpheli tutuklandı

21.02.2022 19:06
Diyarbakır'da PTT şubesinde silahlı soygun yapan 2 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde PTT şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde PTT şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Şubat'ta, yüzleri maskeli 3 şüphelinin, ilçedeki PTT şubesinden, pompalı tüfek ve tabanca kullanarak görevliyi etkisiz hale getirdikten sonra 18 bin 500 lira alarak kaçmasının ardından harekete geçti.

Özel bir ekip tarafından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin olay sonrası lüks bir araç kiralayarak kıyafet alışverişi yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için 5 adrese operasyon düzenleyen ekipler, yakaladıkları Z.B. ve S.N'nin üzerinden 8 bin 125 lira para ile adreslerde yapılan aramalarda suç aletleri olduğu değerlendirilen tüfek, tabanca ve para koymak için hazırlanmış çanta ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alınan ve adı açıklanmayan olayın üçüncü zanlısının da emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Silah, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da PTT şubesinde silahlı soygun yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da PTT şubesinde silahlı soygun yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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