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PTT ŞUBESİNDE SİLAHLI SOYGUN; OLAY ANI KAMERADA - Son Dakika

PTT ŞUBESİNDE SİLAHLI SOYGUN; OLAY ANI KAMERADA

17.02.2022 17:13

DİYARBAKIR'da, PTT şubesine gelen biri pompalı tüfekli, 2'si tabancalı maskeli 3 soyguncu, 20 bin TL alarak kaçtı.

DİYARBAKIR'da, PTT şubesine gelen biri pompalı tüfekli, 2'si tabancalı maskeli 3 soyguncu, 20 bin TL alarak kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan PTT Gaziler Şubesi'nde mesai bitimine yakın saatlerde yaşandı. İçeride bir personelin bulunduğu şubeye gelen biri pompalı tüfekli, 2'si tabancalı maskeli 3 soyguncu torbaya koydukları 20 bin TL'yi alarak kaçtı. Şube içerisindeki personelin durumun bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. PTT şubesinin çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soygunun yapıldığı şubenin giriş ve çıkışlarını kapatan polis ekipleri olay yerinde parmak izi aldı.

PTT ŞUBESİNDE SİLAHLI SOYGUN; OLAY ANI KAMERADA
PTT ŞUBESİNDE SİLAHLI SOYGUN; OLAY ANI KAMERADA
PTT ŞUBESİNDE SİLAHLI SOYGUN; OLAY ANI KAMERADA
PTT ŞUBESİNDE SİLAHLI SOYGUN; OLAY ANI KAMERADA
PTT ŞUBESİNDE SİLAHLI SOYGUN; OLAY ANI KAMERADA
PTT ŞUBESİNDE SİLAHLI SOYGUN; OLAY ANI KAMERADA
PTT ŞUBESİNDE SİLAHLI SOYGUN; OLAY ANI KAMERADA
PTT ŞUBESİNDE SİLAHLI SOYGUN; OLAY ANI KAMERADA
PTT ŞUBESİNDE SİLAHLI SOYGUN; OLAY ANI KAMERADA
PTT ŞUBESİNDE SİLAHLI SOYGUN; OLAY ANI KAMERADA
PTT ŞUBESİNDE SİLAHLI SOYGUN; OLAY ANI KAMERADA
PTT ŞUBESİNDE SİLAHLI SOYGUN; OLAY ANI KAMERADA
PTT ŞUBESİNDE SİLAHLI SOYGUN; OLAY ANI KAMERADA

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Türk Lirası, Diyarbakır, Polis, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PTT ŞUBESİNDE SİLAHLI SOYGUN; OLAY ANI KAMERADA - Son Dakika


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