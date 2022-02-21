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Diyarbakır'da PTT şubesini soyan 2 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Diyarbakır'da PTT şubesini soyan 2 zanlı adliyeye sevk edildi

21.02.2022 17:51
Diyarbakır'da PTT şubesini soyan 2 zanlı adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'da, PTT şubesine pompalı tüfek ve tabanca ile girip, 20 bin liralık soygun yaptıktan sonra polis ekipleri tarafından, 24 saat geçmeden yakalanan 3 kişiden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'da, PTT şubesine pompalı tüfek ve tabanca ile girip, 20 bin liralık soygun yaptıktan sonra polis ekipleri tarafından, 24 saat geçmeden yakalanan 3 kişiden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 17 Şubat'ta merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki PTT Gaziler Şubesi'nde mesai bitimine yakın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinden bulunan PTT şubesine gelen 1'i pompalı tüfekli, 2'si tabancalı ve maskeli 3 soyguncu, içeride bulunan bir personeli silah zoruyla korkuttuktan sonra yanlarında getirdikleri torbaya koydukları 20 bin lirayla kaçtı.

Şahıslar olay yerinden kaçarken, şubedeki personelin bildirmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edilesi sonrası PTT şubesinin çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Soygunun yapıldığı şubenin giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, olay yerinden parmak izi alarak inceleme başlattı.

160 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olay yerinden kaçan soyguncuların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube si tarafından kurulan özel ekip, çalışma başlattı. Ekipler, olay saatinden önce ve sonra olmak üzere 50 kamerada 160 saatlik izleme yaptı.

2 ŞÜPHELİ 24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDI

3 şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, 18 Şubat'ta 2'sini saklandıkları yerde operasyon düzenleyerek yakalarken, yapılan aramada soygun sırasında çalınan bir miktar para da ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin üzerindeki giydikleri elbise ile montlarının aynı olması ise dikkat çekerken, basın mensuplarının sorularına cevap vermediler.

Polis, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik incelemesini sürdürüyor.

(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır'da PTT şubesini soyan 2 zanlı adliyeye sevk edildi
Diyarbakır'da PTT şubesini soyan 2 zanlı adliyeye sevk edildi
Diyarbakır'da PTT şubesini soyan 2 zanlı adliyeye sevk edildi
Diyarbakır'da PTT şubesini soyan 2 zanlı adliyeye sevk edildi

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Diyarbakır'da PTT şubesini soyan 2 zanlı adliyeye sevk edildi Diyarbakır'da PTT şubesini soyan 2 zanlı adliyeye sevk edildi Diyarbakır'da PTT soygunu şüphelileri adliyede (2) Diyarbakır'da PTT soygunu şüphelileri adliyede (2) GÜNGÖR ARSLAN'I 'ELİMDE HABER VAR' YALANIYLA İÇERİ GİRİP VURMUŞ GÜNGÖR ARSLAN'I 'ELİMDE HABER VAR' YALANIYLA İÇERİ GİRİP VURMUŞ

Diyarbakır, Silah, Polis, PTT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da PTT şubesini soyan 2 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da PTT şubesini soyan 2 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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