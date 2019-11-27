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Diyarbakır'da rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi trafik polisi yaptı

6 saat önce

Diyarbakır'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi trafik polisi yaptı.

Diyarbakır'da rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi trafik polisi yaptı, System.String[]

Diyarbakır'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi trafik polisi yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler, merkez Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi"nde uygulama yaptıkları sırada, kavşağa yaklaşan otomobilin aniden yolun ortasında durduğunu fark etti.

Sürücüyü, kafası direksiyona düşmüş şekilde hareketsiz gören polis, bu kişiyi hemen aracından çıkardı.

Polisler dili boğazına kaçan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı.

Olaya ilişkin görüntüler, MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Öte yandan, sürücünün, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan kontrolün ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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