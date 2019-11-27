Diyarbakır'da rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi trafik polisi yaptı

Öte yandan, sürücünün, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan kontrolün ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Polisler dili boğazına kaçan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı.

Sürücüyü, kafası direksiyona düşmüş şekilde hareketsiz gören polis, bu kişiyi hemen aracından çıkardı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler, merkez Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi"nde uygulama yaptıkları sırada, kavşağa yaklaşan otomobilin aniden yolun ortasında durduğunu fark etti.

Diyarbakır 'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi trafik polisi yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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