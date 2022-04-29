Diyarbakır'da Ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da Ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor

29.04.2022 14:35
Diyarbakır'da Ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında ilahi sanatçısı Mesut Kurtiş, Diyarbakırlılarla buluştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında ilahi sanatçısı Mesut Kurtiş, Diyarbakırlılarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi, "Ramazan Baharı" sloganıyla düzenlediği etkinliklerle vatandaşların beğenisini kazanmış sanatçıları ve oyunları Diyarbakırlılarla bir araya getirmeye devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikler kapsamında Mesut Kurtiş, sevilen eserlerini Diyarbakırlılar için seslendirdi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konserde Kurtiş, birbirinden güzel ilahileri seslendirirken izleyiciler de eşlik ederek keyifli bir gece yaşadı.

Konserin sonunda gecenin anısına Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurtiş'e plaket takdim edildi.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da Ramazan Bayramı öncesi tatlı satan işletmelere denetim Diyarbakır'da Ramazan Bayramı öncesi tatlı satan işletmelere denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
14:34 İBB'nin "bizim çalışanımız değil" dediği, PKK kampından görüntüleri çıkan Şafak Duran tutuklandı
14:15 Tuzla'da büyük yangın görüntülendi: İşte vernik fabrikasındaki büyük patlama anı
14:11 Kaderimin Oyunu dizisinde bu akşam neler olacak? Helin, Cemal ve Asiye'yi öğrenince nasıl bir tepki verecek?
14:08 Tuzla'daki fabrikada patlama sonrası büyük yangın: Dumanlar diğer ilçelerden bile görünüyor, 3 çalışana ulaşılamadı
13:59 Küçükçekmece'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 14 yaralı
13:53 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sınırı geçen Altay nelerle karşılaşacak?
13:48 İtalyan ekibi Torino'dan Beşiktaş'a resmi teklif! Rıdvan Yılmaz için önerilen ücret dudak uçuklattı
13:44 Dere kenarındaki cesedin gizemi çözüldü: Şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu
13:28 TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı
13:24 İSKİ'den Bakan Varank'a yanıt: 400 bin değil 30 bin abonenin suyu kesik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 14:40:34. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement