Diyarbakır'da "Ramazan Baharı" etkinlikleri sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, düzenlenen etkinlikte ilahi sanatçısı Sedat Uçan, sevilen ilahileri seslendirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ramazan Baharı" adıyla düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikler kapsamında ilahi sanatçısı Sedat Uçan, sevilen eserlerini Diyarbakırlılar için seslendirdi.

İftar sonrası Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahneye çıkan Uçan, sevilen ilahilerini seslendirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı "Ramazan Baharı" mottosuyla başlattığı etkinlikler, birbirinden farklı konser, tiyatro, söyleşi ve film gösterimleriyle devam edecek.