DİYARBAKIR'DA RAMAZAN BAYRAMI'NDA 12 TON CİĞER TÜKETİLDİ - Son Dakika

DİYARBAKIRLILARIN sabah kahvaltısında da tercih ettikleri ciğer, 3 günlük Ramazan Bayramı'nda 12 ton tüketildi. Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, ciğeri 7'den 70'e herkesin tükettiğini belirterek, 'Ciğer, Diyarbakır'ın medarıiftiharı olan bir üründür' dedi.

Diyarbakır'ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan ve yöre halkının vazgeçilmez damak tadı haline dönüşen ciğer kebabı, aynı zamanda turistlerin de gözde yiyecekleri arasında yer alıyor. Sabah kahvaltılarında da tercih edilen ciğer, ramazan ayında bile günde ortalama 2 ton tüketildi. Sektör haline gelen ciğer, istihdama sunduğu katkıyla Diyarbakır ekonomisinde önemli bir yere sahip. Kent genelinde 300 ciğerci bulunurken, bu işletmelerde toplam 5 bin kişi çalışıyor. Ciğer, 3 günlük Ramazan Bayramı sürecinde de Diyarbakırlıların ve kente gelen turistlerin ilk tercihleri arasında yerini aldı.

'CİĞER, DİYARBAKIR'IN MEDARI İFTİHARI'

Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, Diyarbakır ciğerinin yüzde 90'ının kuzu ciğeri olduğunu ve 7'den 70'e herkes tarafından tüketildiğini belirterek, "Ramazan Bayramı ve bir de gastronomi kenti olması münasebetiyle 12 tona yakın bir ciğer tüketimimiz vardır. Yıllarca uğraşmamız sonucunda ciğerimiz de tescillendi. Tescillenmesinin ana sebebi yüzde 90 kuzu ciğeri olması. Buraya has olması da önemli. Türkiye'nin hemen hemen her vilayetinden misafirlerimiz burada bulunmaktadır. Ciğer, Diyarbakır'ın medarıiftiharı olan bir üründür. Bu yüzyıllardır devam eden bir kültürümüzdür. Sabahın ilk saatlerinden gece yarısına kadar yenilebilen tek ürünümüzden biri de ciğerimizdir? diye konuştu.

'CİĞER SATIŞIMIZ ARTMIŞTIR'

İşletmeci Şemsettin Cengiz ise ciğer satışlarının arttığını belirterek, "Komşu illerden ve yurt dışından gelen misafirlerimiz de var. Onları da ağırlıyoruz. Bayramda yaklaşık olarak 2,5 tona yakın ciğer tüketimimiz var. Özellikle sabah tüketimi isteyenler de var. Sabahları ciğer kahvaltı olarak da gidiyor" ifadelerini kullandı.

Sakarya'dan gelen Emre Yazıksız da, "Burayı merak ediyordum. Zaten bin 500 kilometre yol geldim ciğer yemek için, herkese tavsiye derim" dedi.

Van'dan gelen Zilan Dilan ise sabah kahvaltısında tercihinin ciğerinin olduğunu söyledi.