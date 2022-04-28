Diyarbakır'da Ramazan Bayramı öncesi tatlı satan işletmelere denetim - Son Dakika
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Diyarbakır'da Ramazan Bayramı öncesi tatlı satan işletmelere denetim

28.04.2022 12:31
Diyarbakır'da Ramazan Bayramı öncesi tatlı satan işletmelere denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde tatlı satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde tatlı satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Daire Başkanlığı, ramazan ayı ve yaklaşan bayram nedeniyle, vatandaşların rağbet gösterdiği tatlı satışı yapan işletmeleri denetledi.

Vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak için yapılan denetimde, ekipler, iş yerlerinin fiyat tarifesi, hijyen durumunu inceledi, gramaj kontrolü yaptı.

Zabıta Daire Başkanlığı, eksiklik tespit edilen işletmelere uyarıda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, ramazan ve bayram boyunca denetimlerine 4 merkez ilçede ara vermeden devam edecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Ramazan Bayramı öncesi tatlı satan işletmelere denetim - Son Dakika


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