Diyarbakır'da ramazan denetimi yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da ramazan denetimi yapıldı

30.03.2022 17:01
Diyarbakır'da ramazan denetimi yapıldı

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesinde ramazan ayı öncesi imalat ve satış yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesinde ramazan ayı öncesi imalat ve satış yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane, kasap, market, lokanta ve manavları denetledi, uyarıda bulundu.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, denetimlerin ramazan ayı bitene kadar devam edeceğini belirtti.

İş yerlerinin açma ve çalışma ruhsatları, çalışanların portör muayene kartları ve ekmeğin gramajının denetlendiğini dile getiren Beşikçi, "Yenişehir halkının rahat ve huzurlu bir ramazan ayı geçirmesi için tüm tedbirler alındı. İlçede özellikle gıda imal eden, satan esnafımızı temizlik ve fiyat konusunda gereken uyarıda bulunduk. İnsan sağlığını etkileyen olumsuzluklara asla müsamaha gösterilmeyecek." dedi.

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Zabıta Müdürlüğü, Diyarbakır, Yenişehir, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da ramazan denetimi yapıldı - Son Dakika


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