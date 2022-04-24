Diyarbakır'da "Ramazan Hasbihalleri" etkinliği ilgi gördü - Son Dakika
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Diyarbakır'da "Ramazan Hasbihalleri" etkinliği ilgi gördü

24.04.2022 16:23
Diyarbakır'da "Ramazan Hasbihalleri" etkinliği ilgi gördü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi iş birliğiyle Osmanlı geleneği "Ramazan Hasbihalleri" etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi iş birliğiyle Osmanlı geleneği "Ramazan Hasbihalleri" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihi Ulu Cami avlusunda bulunan Yazma Eserler Kütüphanesinde (Mesudiye Medresesi) düzenlenen etkinlikte ramazan ayı süresince cuma ve cumartesi akşamları teravih namazından sonra bir araya gelen katılımcılar, çay içip hasbihal etti.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, her programda tanınmış hocaları Diyarbakırlılarla buluşturduklarını söyledi.

Vatandaşların etkinliğe ilgisinin arttığını belirten Karakoç, "Bu da insanlarımızın geçmişe, iyilik ve güzelliklere olan özlemiydi. Sadece insanların içinden geldiği şekilde konuşması, şiirlerini okunması, ilahilerin söylenmesi amacıyla bu programı yaptık. Her programda farklı farklı etkinliklerimiz oldu." dedi.

Programın sunum ve moderatörlüğünü yapan Doç. Dr. Uğur Arslan ise, halkın, tarihine ve kültürüne ait etkinliklere sahip çıktığını söyledi.

Arslan, "Kadim medeniyetimize baktığımızda bu medeniyetin aslında bu tür hasbihalleri yüzyıllar boyunca devam ettirdiğini biliyoruz. İstedik ki; geleneğimiz yeniden canlansın ve hem edebi hem sanatsal hem ilmi sohbetler gerçekleştirilsin. Diyarbakır'ın kadim kültürüne dair bilgi sahibi olan halktan insanlar o birikimlerini, deneyimlerini, tecrübelerini dile getirsinler istedik." ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Ramazan Hasbihalleri' etkinliği ilgi gördü - Son Dakika


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