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Diyarbakır'da rastgele atılan maytap, 17 yaşındaki genci sol gözünden etti - Son Dakika

Diyarbakır'da rastgele atılan maytap, 17 yaşındaki genci sol gözünden etti

28.07.2021 11:18
Diyarbakır'da rastgele atılan maytap, 17 yaşındaki genci sol gözünden etti, System.String[]

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir sitenin bahçesinden atılan maytap 17 yaşındaki genci gözünden etti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir sitenin bahçesinden atılan maytap 17 yaşındaki genci gözünden etti. Tek gözünü kaybeden Mehmet Eyüp Aksoy, maytap üretimi ile nakliyesini ve satışını yapan kişilerin cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Hakkın yerini bulmasını istiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bugün ben ağladım, benim annem ağladı ama başkalarının anneleri ve çocuklar ağlamasın" dedi.

Olay, Silvan ilçesinde bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, eve gitmek için arkadaşının motosikletinin arka koltuğuna binen Mehmet Eyüp Aksoy yolda ilerlerken, başka bir sitenin içinden atılan maytap Aksoy'un gözünün önünde patladı. Olay sonrası kanlar içinde yere yığılan Aksoy, vatandaşların yardımı ile Silvan Devlet Hastanesine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Aksoy, daha sonra Dicle Üniversitesi Hastanesine ardından da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde sol gözünü tamamen kaybettiğini belirlenen Aksoy'un sol gözü ameliyatla alındı.

"Patlama ile birlikte gözümden su gibi kan aktı"

Sol gözünü kaybeden Aksoy, "Benim bir arkadaşımın dönerci dükkanı var. Ben eve gidecektim, arkadaşım motosikletle 'Gel seni eve bırakayım' dedi. Elindeki siparişi siteye bıraktık daha sonra çıktığımız sırada bir patlama oldu. 7 yaşındaki bir çocuğun rastgele maytap attığını öğrendim ve benim gözüme denk geldi. Patlama ile birlikte gözümden su gibi kan aktı. Ben kanı görünce yere çöktüm. Çevrede olayı gören bir şahsın aracıyla beni hastaneye bıraktılar. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından benim gözüm için yapacak bir şeylerinin olmadığı söylendi ve benim resmen hayatım kaydı. Daha sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk ettiler. Üniversite hastanesinde bir süre kaldıktan sonra en iyi doktor ve hizmetin verilmesi için özel bir hastaneye geldik. Bir ameliyat oldum, şuanda gözümde çok bir iltihap var. Doktor, 'göremezsin diyor' ve çok karamsar konuşuyor" diye konuştu.

"Benim bir gözüm gitmiş, başkalarının iki gözü gitmesin"

Kendisinin gözünün gittiğini, başkalarının aynı sorunu yaşamasını istemediğini belirten Aksoy, "Ben bu işin üzerinden durulmasını istiyorum. Benim bir gözüm gitmiş, başkalarının iki gözü gitmesin. Başkalarının ağlayıp üzülmemesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu torpili 7 yaşındaki çocuğa nasıl satıyorlar. Yetkililerden bu olaya bir an önce müdahale etmelerini, adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bugün ben ağladım, benim annem ağladı ama başkalarının anneleri ve çocukları ağlamasın" şeklinde konuştu.

"Hastaneden çıktığımızda psikolog aracıyla bir tedavi süreci başlatacağız"

Aksoy'un dayısı Ahmet Kayar ise, "Yeğenim Silvan'da ikamet ediyor. Bununla birlikte evine giderken motosikletle bir sitenin önünde geçerken, o sırada ismini bilmediğimiz 7 ila 9 yaşında olduğunu tahmin ettiğimiz çocuklar maytap yani başka ismi ile torpil olarak nitelendirdiğimiz bir paylayıcı madde atması sonucunda gözünü kaybetti. Yeğenim gözünü kesin olarak kaybettiğini bilmiyor. Hastaneden çıktığımızda psikolog aracıyla bir tedavi süreci başlatacağız. Bununla ilgili kendine daha net bir şey söylemedik. İleriki zamanlarda ameliyat olursun, görürsün, doktor umutlu konuşuyor gibi telkinlerde bulunuyoruz. Sonuçta yeğenim bir gözünü kaybetti. Aile olarak hüzün içerisindeyiz. Emniyet yetkililerden ricamız gereğinin bir an evvel yapılmasını istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da rastgele atılan maytap, 17 yaşındaki genci sol gözünden etti
Diyarbakır'da rastgele atılan maytap, 17 yaşındaki genci sol gözünden etti
Diyarbakır'da rastgele atılan maytap, 17 yaşındaki genci sol gözünden etti
Diyarbakır'da rastgele atılan maytap, 17 yaşındaki genci sol gözünden etti
Diyarbakır'da rastgele atılan maytap, 17 yaşındaki genci sol gözünden etti

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Patlama, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da rastgele atılan maytap, 17 yaşındaki genci sol gözünden etti - Son Dakika


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