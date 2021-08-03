Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'ndeki refüje öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce bir kutu bırakıldı. Çevredekilerin fark ettiği şüpheli kutu, polise bildirildi. Kısa sürede caddeye gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Halkı da alternatif yollara yönlendiren polis, bölgeye bomba imha uzmanlarını çağırdı. Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede kutunun boş olduğunu tespit etti. Kutu polis ekiplerince refüjden alındı. Polis, kutuyu refüje bırakan şüphelinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.
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Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da refüjdeki şüpheli paket boş çıktı - Son Dakika