DİYARBAKIR'DA REFÜJDEKİ ŞÜPHELİ PAKET BOŞ ÇIKTI - Son Dakika

DİYARBAKIR'da Valilik konutu ile Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'nin önündeki refüje bırakılan kutu için polis önlem aldı. Bomba imha uzmanlarının sevk edildiği bölgede yapılan incelemede şüpheli kutu, boş çıktı.

Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'ndeki refüje öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce bir kutu bırakıldı. Çevredekilerin fark ettiği şüpheli kutu, polise bildirildi. Kısa sürede caddeye gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Halkı da alternatif yollara yönlendiren polis, bölgeye bomba imha uzmanlarını çağırdı. Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede kutunun boş olduğunu tespit etti. Kutu polis ekiplerince refüjden alındı. Polis, kutuyu refüje bırakan şüphelinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.