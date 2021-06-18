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Diyarbakır'da rehine kurtarma tatbikatı - Son Dakika

Diyarbakır'da rehine kurtarma tatbikatı

18.06.2021 15:44
Diyarbakır'da rehine kurtarma tatbikatı, System.String[]

Diyarbakır'ın Hani İlçe Devlet Hastanesinde Hastane Afet Planı kapsamında 'Sağlık çalışanını rehin alma" temalı masa başı ve saha uygulamalı tatbikatı yapıldı.

Diyarbakır'ın Hani İlçe Devlet Hastanesinde Hastane Afet Planı kapsamında 'Sağlık çalışanını rehin alma" temalı masa başı ve saha uygulamalı tatbikatı yapıldı. Hastanede, hasta yakınları tarafından rehin alınan doktor, hastane yetkilileri ve polisin müdahale ve ikna çabaları sonucu kurtarıldı.

Hani'de gerçeği aratmayan rehine kurtarma tatbikatında senaryo gereği bir baba evlerinin damından düşerek ağır yaralanan oğlunu hastanenin acil servisine getirdi. Durumu fark eden acil personeli, hastayı sedyeye alarak, müdahale için servise götürürken, koridordaki eşyaları ve kapıları tekmeleyen ve kendisine yardımcı olmak isteyenlere tepki gösteren baba ve diğer çocukları, birim sekreteri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Tatbikat gereği 112 ambulansı ile hastaneye preex olarak getirilen yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, durum doktorlar tarafından babasına söylendi. Duruma sinirlenen ve doktorları yeterli müdahaleyi yapmamakla suçlayan öfkeli baba ve çocukları, kurusıkı tabancayı koridordaki acil doktorunun başına dayayarak rehin aldı. Acil servis sorumluları tarafından 'Beyaz kod' ve ardından 'Gri kod' verilmesiyle olay yerine polis ve özel güvenlik görevlileri geldi. Gerçeği aratmayan tatbikat saldırganın, acil sorumlu doktoru, başhekim ve polislerin yoğun çabaları sonucunda ikna edilerek elindeki silahın alınarak güvenlik güçlerine teslim olmasıyla son buldu. Tatbikat önceden planlanan senaryoya sadık kalınarak ve İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ekibi gözetiminde gerçekleştirildi.

Hastane Başhekimi Dr. Serkan Ekinci, olağanüstü hallerde tecrübe kazanmak amacıyla benzer tatbikatlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu tatbikat Hastane Afet Planı kapsamında ikinci tatbikatımız. Bu bir saldırı olayıydı. Rehin alınan Hekimimizi başarıyla kurtardık ve tüm hastane çalışanları olarak tecrübe kazanmış olduk" dedi.

Hastane Afet Planı operasyon şefi ve İdari Mali İşler Müdürü Bilal Seyitoğlu ise "Hastane Afet Planı kapsamında 2021 yılı 'Rehine' temalı tatbikatımız planlandığı gibi başarılı bir şekilde icra edildi. Tatbikatta görev alanlara, tatbikatta üstün performans gösteren hastane çalışanlarımıza, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve değerli polis ekibine, 112 acil sağlık personellerine ve sabırları için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da rehine kurtarma tatbikatı
Diyarbakır'da rehine kurtarma tatbikatı
Diyarbakır'da rehine kurtarma tatbikatı
Diyarbakır'da rehine kurtarma tatbikatı
Diyarbakır'da rehine kurtarma tatbikatı
Diyarbakır'da rehine kurtarma tatbikatı
Diyarbakır'da rehine kurtarma tatbikatı

Diyarbakır, Hastane, Hani, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da rehine kurtarma tatbikatı - Son Dakika


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