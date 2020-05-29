Diyarbakır'da rekor uyuşturucu ele geçti - Son Dakika
Diyarbakır'da rekor uyuşturucu ele geçti
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 710 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 710 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisinin 2020 yılı Mayıs ayına kadar ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olduğu belirtildi.
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29.05.2020 18:02:28. #1.13#
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