Üye Girişi
Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler - Son Dakika

Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler

12.09.2021 11:42

Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler Diyarbakırlı bisiklet tutkunları Ali ve Kübra, düğün konvoyunu, hayatlarından bir parça haline gelen bisiklete binip Diyarbakır turu atarak gerçekleştirdi.

Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler

DİYARBAKIR - Diyarbakırlı bisiklet tutkunları Ali ve Kübra, düğün konvoyunu, hayatlarından bir parça haline gelen bisiklete binip Diyarbakır turu atarak gerçekleştirdi. Zılgıtlarla renkli görüntülerin yer aldığı konvoyu görenler şaşırdı.

Diyarbakır Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Başkanı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Alioğlu, dünya evine girdi. Daha önce kulübe üye olanlardan evlenen çiftlerin konvoyun organizatörü olan Alioğlu, bu kez kendi konvoyunda öncülük yaptı. Kayapınar ilçesinde bulunan Kent Meydanında bir araya gelen konvoy, burada bisikletlerine atlayarak şehir turu gerçekleştirdi. Zılgıtlarla gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar da cep telefonlarına sarılarak bu anları ölümsüzleştirdi. Dünya evine girdiği eşi Kübra ile bir öğrenci sayesinde tanıştıklarını söyleyen öğretmenler, çok mutlu olduklarını kaydetti. Alioğlu, "Bizim serüvenimiz 2 yıl öncesine dayanıyor. 2 yıl önce kulüp olarak yapmış olduğumuz faaliyette özel çocuklarla çalışma yapıyorduk, bu çalışmalar neticesinde birçok kişinin dikkatini çektik. Bunlardan biride eşimin öğrencilerinden birinin velisinin bizimle çalışma isteğiyle başladı. Eşimle görüşerek, bizimle eğitimler almasını ve çocuğunun sosyalleşip aktif bir şekilde toplumda yer almasını istedi. Özel gereksimli bireydi biz bunu önemsiyorduk. Bu anlamda eşim iletişime geçti ilk etapta, ne ve nasıl yapabiliriz çalışmaları diye düşünürken diyaloğumuz gelişti. Derken öğrencisine model olabilmek için kendi de bisiklet eğitimi aldı, eğitim sonrası doğa yürüyüşlerimize katıldı ve aramızdaki etkileşim arttı. Süreç içerisinde evlilik kararı aldık, bu karar sonrası bizde konvoy yapmayı planladık, ama bu konvoyu bisikletli konvoy olmasını istedik. Neden bisikletli konvoy yapmak istedik, hem kulübümüze uygun hareket etmek hem de son zamanlarda sıklıkla yaşanan bisiklet kazalar ve sonucunda ölümle sonuçlanması bizi rahatsız ediyordu. Günlük yaşamda kadın, çocuk ve özel gereksimli çocuklar demeden herkesi bisiklete teşvik etmek istiyorduk. Bu turla insanları özendirmek ve aynı zamanda şehrin tanıtımını da yapmak istedik. Şehrin bir ucundan diğer ucuna kadar gidip insanların gelinlikle de olsa günlük yaşamda bisikletin kullana bileceğini göstermekti. Bu anlamda arkadaşlarımızla bir araya geldik, pandemi sürecinde olduğumuz için çok yoğun katılım istemedi, sınırlı sayıda bir sayı belirledik, bu sayıla da turumuzu yapıp şehrin tanıtımına katkı sunmak istedik. Diyarbakır'da bu 4. konvoy oluyor, daha önce bu kadar heyecanlı değildim, çünkü hayatımı birleştirdiğim hayat arkadaşımla birlikte bugün öncülük yapacağız, daha önce organizasyonun bir parçasıydık, bugün baş katılımcı olarak yer alacağız" dedi.

Özel Eğitim Öğretmeni Kübra Yavuz ise bisikletin hayatlarında çok fazla yer aldığını, evlendikleri gün bisiklet konvoyu yapma amaçlarının bisikletli ölümlere dikkat çekmek ve bisikleti çok sevdiklerini göstermek için arkadaşlarıyla mutlu gününü anlamlı olmasını istediğini kaydetti.

Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler
Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler
Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler
Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler
Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler
Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler
Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler
Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler
Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler
Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler
Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler
Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler
Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler

Ali Alioğlu, Diyarbakır, Bisiklet, Düğün, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek 13:09 Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı 12:37 Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü 12:29 İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü
Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı 12:11 Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası 11:53 Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi 11:12 İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi 10:24 Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı 09:13 Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
13:09 Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek
12:46 Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.
12:36 Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı
12:36 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı
12:28 İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü
12:26 Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı
12:11 Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı
12:03 Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler
11:59 Son Dakika! Dubai merkezli Aramex, Türkiye'nin dev firmalarından MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yapıldığını doğruladı
11:52 Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası
Akciğer kanseri tespitinin gerçeği korona çıktı Akciğer kanseri tespitinin gerçeği korona çıktı         
13:16
Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.         
12:47
11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı         
12:36
Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı         
12:26
Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler         
12:03
55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti         
11:13
Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi         
10:54
Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile         
10:04
Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti         
08:58
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular         
21:48
Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış         
20:08
Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu         
19:45
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 13:21:47. #1.13#
SON DAKİKA: Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement