Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler - Son Dakika

Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler

DİYARBAKIR - Diyarbakırlı bisiklet tutkunları Ali ve Kübra, düğün konvoyunu, hayatlarından bir parça haline gelen bisiklete binip Diyarbakır turu atarak gerçekleştirdi. Zılgıtlarla renkli görüntülerin yer aldığı konvoyu görenler şaşırdı.

Diyarbakır Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Başkanı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Alioğlu, dünya evine girdi. Daha önce kulübe üye olanlardan evlenen çiftlerin konvoyun organizatörü olan Alioğlu, bu kez kendi konvoyunda öncülük yaptı. Kayapınar ilçesinde bulunan Kent Meydanında bir araya gelen konvoy, burada bisikletlerine atlayarak şehir turu gerçekleştirdi. Zılgıtlarla gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar da cep telefonlarına sarılarak bu anları ölümsüzleştirdi. Dünya evine girdiği eşi Kübra ile bir öğrenci sayesinde tanıştıklarını söyleyen öğretmenler, çok mutlu olduklarını kaydetti. Alioğlu, "Bizim serüvenimiz 2 yıl öncesine dayanıyor. 2 yıl önce kulüp olarak yapmış olduğumuz faaliyette özel çocuklarla çalışma yapıyorduk, bu çalışmalar neticesinde birçok kişinin dikkatini çektik. Bunlardan biride eşimin öğrencilerinden birinin velisinin bizimle çalışma isteğiyle başladı. Eşimle görüşerek, bizimle eğitimler almasını ve çocuğunun sosyalleşip aktif bir şekilde toplumda yer almasını istedi. Özel gereksimli bireydi biz bunu önemsiyorduk. Bu anlamda eşim iletişime geçti ilk etapta, ne ve nasıl yapabiliriz çalışmaları diye düşünürken diyaloğumuz gelişti. Derken öğrencisine model olabilmek için kendi de bisiklet eğitimi aldı, eğitim sonrası doğa yürüyüşlerimize katıldı ve aramızdaki etkileşim arttı. Süreç içerisinde evlilik kararı aldık, bu karar sonrası bizde konvoy yapmayı planladık, ama bu konvoyu bisikletli konvoy olmasını istedik. Neden bisikletli konvoy yapmak istedik, hem kulübümüze uygun hareket etmek hem de son zamanlarda sıklıkla yaşanan bisiklet kazalar ve sonucunda ölümle sonuçlanması bizi rahatsız ediyordu. Günlük yaşamda kadın, çocuk ve özel gereksimli çocuklar demeden herkesi bisiklete teşvik etmek istiyorduk. Bu turla insanları özendirmek ve aynı zamanda şehrin tanıtımını da yapmak istedik. Şehrin bir ucundan diğer ucuna kadar gidip insanların gelinlikle de olsa günlük yaşamda bisikletin kullana bileceğini göstermekti. Bu anlamda arkadaşlarımızla bir araya geldik, pandemi sürecinde olduğumuz için çok yoğun katılım istemedi, sınırlı sayıda bir sayı belirledik, bu sayıla da turumuzu yapıp şehrin tanıtımına katkı sunmak istedik. Diyarbakır'da bu 4. konvoy oluyor, daha önce bu kadar heyecanlı değildim, çünkü hayatımı birleştirdiğim hayat arkadaşımla birlikte bugün öncülük yapacağız, daha önce organizasyonun bir parçasıydık, bugün baş katılımcı olarak yer alacağız" dedi.

Özel Eğitim Öğretmeni Kübra Yavuz ise bisikletin hayatlarında çok fazla yer aldığını, evlendikleri gün bisiklet konvoyu yapma amaçlarının bisikletli ölümlere dikkat çekmek ve bisikleti çok sevdiklerini göstermek için arkadaşlarıyla mutlu gününü anlamlı olmasını istediğini kaydetti.