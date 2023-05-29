Diyarbakır'da restoranda çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da restoranda çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

29.05.2023 15:40

Diyarbakır'da, bir restoranda müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada yaralanan 6 kişiden 27 yaşındaki R.Ö., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dün gece Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mahabat Bulvarı'nda bulunan bir restoranda meydana gelen olayda iddiaya göre, müşteriler ile çalışanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

6 KİŞİ YARALANDI

Olayda 1'i kadın 2'si ağır toplam 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerde çok sayıda kovan bulundu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı kavgada ağır yaralanan R.Ö.(27), tedavi gördüğü hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelerde tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da restoranda çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da restoranda çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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