DİYARBAKIR'DA RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SUR DUVARLARI VE PAYANDALARIN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SUR DUVARLARI VE PAYANDALARIN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI

21.04.2022 13:34

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen 5. etap restorasyon çalışmalarında 71 ve 72 nolu burçları birbirine bağlayan sur duvarları ve payandaların izine rastlandı.

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen 5. etap restorasyon çalışmalarında 71 ve 72 nolu burçları birbirine bağlayan sur duvarları ve payandaların izine rastlandı.

Büyükşehir Belediyesinin 'Surlar'da Diriliş Başlıyor' mottosuyla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır surlarını gelecek nesillere taşımak amacıyla başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Diyarbakır ziyaretinde yapılmasının talimatını verdiği surların Dicle Vadisi'ne bakan ve Doğu Surlarını kapsayan 63 ile 73 nolu burçlar dahil olmak üzere 11 burcun restore çalışmaları sürüyor. 71 ve 72 nolu burçlar arasında yapılan araştırma kazılarında iki burcu birbirine bağlayan sur duvarlarının ve payandanın izlerine rastlanıldı. Ekipler, yürüteceği hassas çalışmayla iki burç arasında yıkılmış sur duvarını aslına uygun olarak restore edecek.

DİYARBAKIR'DA RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SUR DUVARLARI VE PAYANDALARIN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI
DİYARBAKIR'DA RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SUR DUVARLARI VE PAYANDALARIN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI
DİYARBAKIR'DA RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SUR DUVARLARI VE PAYANDALARIN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI
DİYARBAKIR'DA RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SUR DUVARLARI VE PAYANDALARIN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI
DİYARBAKIR'DA RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SUR DUVARLARI VE PAYANDALARIN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI
DİYARBAKIR'DA RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SUR DUVARLARI VE PAYANDALARIN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI
DİYARBAKIR'DA RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SUR DUVARLARI VE PAYANDALARIN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI
DİYARBAKIR'DA RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SUR DUVARLARI VE PAYANDALARIN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SUR DUVARLARI VE PAYANDALARIN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SUR DUVARLARI VE PAYANDALARIN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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