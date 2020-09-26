Diyarbakır'da "riskli alan" ilanı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir bölgenin "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi sınırları içerisindeki belirlenen bölge, "riskli alan" ilan edildi.
Karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'inci maddesi gereğince verildi.
Kararda, riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:57 - Kaynak: AA
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