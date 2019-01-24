Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Roma Dönemine Ait 14 Altın Sikke Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Roma Dönemine Ait 14 Altın Sikke Ele Geçirildi

40 dakika önce

Diyarbakır'da Roma dönemine ait 14 altın sikke ele geçirildiDİYARBAKIR - Diyarbakır'da jandarmanın yaptığı operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 altın sikke ele geçirildi.

Diyarbakır'da Roma dönemine ait 14 altın sikke ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da jandarmanın yaptığı operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 altın sikke ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bağlar ilçesinde ikamet eden 2 şüpheli şahsın elinde bulundurdukları Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın sikkeleri satmak için alıcı aradığı yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda 23 Ocak'ta Bağlar ilçesinde operasyon düzenlendiğinin bildirildiği açıklamada, "Operasyonda, bahse konu şüpheli şahıslar altın sikkeleri satmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan adli aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 adet altın sikke ele geçirilmiştir. Ayrıca, Silvan ilçesi Bağdere Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir otobüsün yolcu koltukları bölümünde yapılan kontrolde, yolcu olarak seyahat etmekte olan M.G. isimli şüpheliye ait siyah renkli poşet içerisinde yapılan kontrolde; tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 adet 50 santimetre boyunda heykel ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:32 Kaynak: İHA

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