Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Roma Dönemine Ait 180 Sikke Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Roma Dönemine Ait 180 Sikke Ele Geçirildi

53 dakika önce

Diyarbakır'da Roma dönemine ait 180 sikke ele geçirildiDiyarbakır'ın Ergani ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma dönenime 180 bronz sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da Roma dönemine ait 180 sikke ele geçirildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma dönenime 180 bronz sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Ergani ilçesinde bir kişinin elinde bulundurduğu Roma dönemine ait sikkeleri satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, dün Ergani ilçesinde şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi sikkeleri satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakaladı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda Roma dönemine ait 180 bronz sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki ifade işlemi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:56 Kaynak: DHA

Ergani, Jandarma, Diyarbakır, Roma, Güncel
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