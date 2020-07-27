Diyarbakır'da Roma dönemine ait 187 bronz sikke ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da Roma dönemine ait 187 bronz sikke ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait 187 adet bronz sikke ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ergani ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi sikkeleri satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Şüpheliler yapılan operasyon neticesinde, Ergani ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, Roma dönemine ait 187 adet bronz sikke ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen sikkeler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş, yakalanan 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.