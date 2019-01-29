Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Roma Dönemine Ait Altın İşlemeli Tablolar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Roma Dönemine Ait Altın İşlemeli Tablolar Ele Geçirildi

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın işlemeli iki tablo ele geçirildi.

Diyarbakır'da Roma Dönemine Ait Altın İşlemeli Tablolar Ele Geçirildi, System.String[]
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın işlemeli iki tablo ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bağlar ilçesinde iki ayrı adreste yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, tek çerçevede birleştirilmiş iki tablo bulundu.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:45 Kaynak: AA

Bağlar, Diyarbakır, Roma, Güncel
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