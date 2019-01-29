Diyarbakır'da Roma Dönemine Ait Altın İşlemeli Tablolar Ele Geçirildi
1 saat önce
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın işlemeli iki tablo ele geçirildi.
Diyarbakır
'ın Bağlar
ilçesinde, Roma
dönemine ait olduğu değerlendirilen altın işlemeli iki tablo ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, Bağlar ilçesinde iki ayrı adreste yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, tek çerçevede birleştirilmiş iki tablo bulundu.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:45 Kaynak: AA
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