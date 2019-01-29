Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Roma Dönemine Ait Altın İşlemeli 2 Tablo Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Roma Dönemine Ait Altın İşlemeli 2 Tablo Ele Geçirildi

13 dakika önce

DİYARBAKIR'da, Roma dönemine ait altın işlemeli 2 tarihi tablo ele geçirildi.

Diyarbakır'da Roma Dönemine Ait Altın İşlemeli 2 Tablo Ele Geçirildi, System.String[]
DİYARBAKIR'da, Roma dönemine ait altın işlemeli 2 tarihi tablo ele geçirildi. Tabloları satmaya ve almaya çalışan 5 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Bağlar ilçesinde oturan 2 kişinin, ellerinde bulundurdukları Roma dönemine ait altın işlemeli 2 tabloyu satmak için alıcı aradığı yönünde bilgi aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, söz konusu eve operasyon düzenledi. Operasyonda satılmaya çalışılan altın işlemeli 2 tablo ele geçirilirken, 5 kişi suçüstü yakalandı. Tablolar, muhafaza altına alınırken, şüpheliler, işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:24 Kaynak: DHA

Jandarma, Diyarbakır, Roma, Güncel
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